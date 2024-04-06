Стало известно, когда уровень реки Урал может достичь критической отметки Уровень воды реки Урал может достичь критической отметки в ночь на 7 апреля

Фото: Сергей Медведев/ТАСС

Уровень воды реки Урал в Оренбургской области может достичь критической отметки в ночь на 7 апреля, сообщили в пресс-службе правительства региона. Эвакуация жителей продолжается, муниципальные и областные службы, МЧС, спецтехника и волонтеры также продолжают свою работу.

В областном центре в зоне подтопления районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. А также СНТ, находящиеся в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ «Дубки» и «Дубовый плес», СНТ у реки Сакмары. Проходит эвакуация жителей. В ночь на воскресенье уровень Урала может достичь критической отметки, — говорится в сообщении.

По данным властей, на время паводка в 31 муниципальном образовании области закрыто для движения 44 мостовых сооружения и 107 участков автомобильных дорог. На них талая вода переливается через проезжую часть. Отрезаны 153 населенных пункта. Движение по федеральным автодорогам продолжается без ограничений.

5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы. В городе были включены сигналы оповещения. Исходя из опубликованных видео с места происшествия, бурлящий поток воды сносил все на своем пути. Следователи устанавливают все обстоятельства прорыва дамбы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности.