Стало известно, когда с территории ЗАЭС уйдут нынешние инспекторы МАГАТЭ «Росэнергоатом»: МАГАТЭ проведет ротацию специалистов на ЗАЭС в начале апреля

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Журналисты на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

В начале апреля инспекторы Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ), находящиеся на территории Запорожской атомной станции, проведут ротацию, заявил в беседе с ТАСС советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. По его словам, специалисты из миссии МАГАТЭ меняются каждый месяц и если Киев не сорвет это мероприятие, ротация пройдет в обычном режиме.

Сотрудники МАГАТЭ обычно находятся на станции месяц. Это стандартный срок миссии, потом ротация. Сейчас она запланирована на начало апреля, если со стороны Киева ничего не сорвется, — сказал Карчаа.

По его словам, сейчас на территории станции находятся три специалиста МАГАТЭ. Один из них приехал из Франции, другой из ЮАР, третий — из Южной Кореи.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона вела активные переговоры с генеральным директором Запорожской атомной станции со стороны Украины Дмитрием Вербицким о демилитаризации ЗАЭС и обмене военнопленными, однако все договоренности были заблокированы Киевом. Он выразил сожаление по этому поводу.

Накануне украинский оператор «Энергоатом» сообщил, что Запорожская станция оказалась обесточенной после серии обстрелов в ночь на 9 марта. В компании заявили, что горючего на АЭС осталось на 10 дней и если за это время не будет возобновлено внешнее питание, миру может грозить «авария с радиационными последствиями».

Позднее представители ЗАЭС подтвердили, что станция была отключена от энергосистемы Украины из-за короткого замыкания. По словам представителей АЭС, угроз нарушения безопасности не существует, радиационная обстановка в регионе в норме. Они уточнили, что 1-й и 3-й блоки станции находятся в ремонте, остальные переведены в режим холодного останова.