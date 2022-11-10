Стало известно, когда пройдут похороны Стремоусова ТАСС: похороны погибшего в ДТП Кирилла Стремоусова пройдут 11 ноября в Симферополе

Фото: Stremousov_Kirill/t.me

Кирилл Стремоусов

Похороны заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова, который погиб в ДТП, пройдут в пятницу, 11 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя близкого круга общения политика. По данным агентства, прощальная церемония состоится в Симферополе.

Кирилла похоронят в пятницу в Симферополе, — сказал собеседник.

9 ноября украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что замглавы Херсонской области погиб в ДТП. Информацию также подтвердил источник Telegram-канала Readovka. Позднее в разговоре с «Известиями» о произошедшем заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Министр здравоохранения области Вадим Ильмиев подтвердил, что Стремоусов попал в аварию. При этом глава ведомства отметил, что информация о его гибели не является официальной, а сведения будут предоставлены после заключения врачей.

Агентство РИА Новости сообщило, что виновник автомобильной аварии с участием Стремоусова мог выполнять опасный маневр, находясь за рулем грузовика. Вероятно, в результате произошедшего водитель Стремоусова мог не справиться управлением и перевернуться. Эту же информацию позже подтвердил член главсовета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Позднее Минздрав Херсонской области официально подтвердил смерть Стремоусова. По данным ведомства, в аварии вместе с ним пострадали еще два участника ДТП.

9 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества посмертно.