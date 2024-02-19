Стало известно, когда перелетные птицы вернутся в Подмосковье Эксперт «Мособллеса» Захаров: зеленушки уже начали возвращаться в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье уже начали возвращаться одни из перелетных птиц — зеленушки, сообщил ведущий инженер Государственного казенного учреждения «Мособллес» Владимир Захаров. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнул, что в скором времени следует ожидать прилета грачей и скворцов.

Мы начали замечать таких птиц, как зеленушки, они уже стали появляться. Из-за зелено-желтого цвета они бросаются в глаза в сезон, когда вокруг все серо-белое. Они уже заявляют о себе — мы слышим их журчащее пение. Дальше будем ждать грачей, а там скоро и первые разведчики-скворцы подтянутся. Хотя в Москве в некоторых местах они зимуют на вокзалах, — рассказал Захаров.

Также начнутся весенние кочевки хищных птиц, среди которых много краснокнижных. По словам специалиста, хищники будут пролетать через территорию Московской области. Некоторые из них задержатся, а другие отправятся дальше на север. Соловьи же появятся в регионе к середине апреля, когда начнет теплеть. Захаров добавил, что многие пернатые уже в феврале начинают петь по-весеннему: более протяжно и весело.

Орнитолог Евгений Коблик ранее заявил, что сов и других хищных птиц не стоит содержать в домашних условиях. По его словам, для таких птиц необходим большой вольер, в котором они будут чувствовать себя комфортно. Кроме того, хищникам нужно особенное питание, включающее мышей и куриные головы.