Стало известно, когда на заводе Hyundai в Петербурге возобновится работа Завод Hyundai в Петербурге выйдет из простоя в январе 2024 года

Фото: Xinhua/Global Look Press

Завод Hyundai в Петербурге планирует возобновить свою работу после новогодних праздников в январе 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия. Ранее режим простоя завода корейского производителя в Петербурге был продлен до 31 декабря 2023 года.

Простой на заводе не будет продлен на январь, — уточнили в пресс-службе.

Ранее в компании Hyundai Motor сообщили, что продают свой российский завод в Санкт-Петербурге. Сделка обсуждается с компанией «Арт-Финанс», которая до этого уже выкупила бывшие активы Volkswagen.

Работа петербургского завода приостановлена с марта 2022 года. Условия сделки по продаже предприятия в настоящий момент согласовываются. Владельцам автомобилей Hyundai пообещали продолжать оказывать послепродажное обслуживание.

В конце апреля южнокорейский телеканал MBC сообщал, что Hyundai Motor может продать свои российские заводы казахстанской компании Astana Motors. Предполагалось, что после ухода с отечественного рынка корейский производитель оставит за собой право обратного выкупа активов.

В мае немецкая компания Volkswagen продала фирме «Арт-Финанс», поддерживаемой дилером «Авилон», 100% долей концерна «Фолксваген Груп Рус», в состав которого входят различные предприятия. Сумма сделки составила €125 млн.