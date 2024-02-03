Стало известно, когда ЛНР запустит поезда в другие регионы России ЛНР запустит ж/д сообщение с другими регионами РФ после обеспечения безопасности

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Запуск железнодорожного сообщения между Луганской Народной Республикой и другими регионами России произойдет после обеспечения безопасности пассажиров сотрудниками силовых ведомств, заявил ТАСС глава луганского филиала ФГУП «Железные дороги Новороссии» Денис Пашков. По его словам, в техническом плане железная дорога готова к эксплуатации.

Железная дорога готова технически, самый главный вопрос — это безопасное следование поезда, безопасность наших пассажиров. Пока не будет получено согласие от силовых органов — преждевременно говорить о запуске пассажирского сообщения между республикой и субъектами РФ, — сообщил Пашков.

Он подчеркнул, что один из возможных маршрутов будет следовать из Донецка до Луганска с последующим выходом на другие российские субъекты. Однако в настоящее время, пока в Донецкой Народной Республике идут обстрелы, это невозможно, отметил Пашков. По его словам, такой вариант следования поездов является идеальным и в будущем будет рассматриваться.

Ж/д сообщение между ЛНР и регионами России было остановлено в 2014 году после начала боевых действий в республике. Следование поездов осуществляется только между Донецкой и Луганской народными республиками.

Исполняющий обязанности зампреда правительства Запорожской области по экономике Юрий Гуськов ранее заявил, что новую ж/д ветку между Мелитополем и Мариуполем вдоль побережья Азовского моря запустят в течение двух лет. В возобновлении сообщения задействованы также военные проектные институты.