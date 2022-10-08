Стало известно, когда керченская паромная переправа начнет работу Керченская паромная переправа начнет работу 9 октября

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Керченская паромная переправа

Керченская паромная переправа начнет работу 9 октября, сообщили в кубанском оперативном штабе. По данным ведомства, первые суда могут начать отходить от берегов Краснодарского края уже во второй половине дня.

Керченская паромная переправа в части организации пассажирских перевозок начнет работать во второй половине дня 9 октября, — говорится в сообщении.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Сообщалось, что загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также были повреждены два автомобильных пролета, один из которых частично ушел под воду. По информации Национального антитеррористического комитета, произошел подрыв грузовика.

В связи с произошедшим власти Крыма приняли решение организовать паромную переправу. Предполагалось, что она может стать альтернативой Крымскому мосту, однако пока ее работе препятствуют погодные условия.

В настоящее время в районах около Керченского моста создали несколько стоянок, общая вместимость которых составляет 250 грузовых и почти 400 легковых автомобилей. Уточнялось, что на таких пунктах размещения уже стоят полевая кухня, биотуалеты и обогреваемые палатки. Пока площадки остаются практически пустыми. В случае необходимости оперштаб развернет еще семь пунктов.