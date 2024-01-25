Стало известно, когда горевший завод НОВАТЭКа вернут в строй «Коммерсант»: ремонт на заводе НОВАТЭКа в Усть-Луге займет около двух месяцев

Фото: Ковалев Петр/ТАСС

Восстановление технологического процесса на заводе по переработке конденсата НОВАТЭКа может занять около двух месяцев, сообщает «Коммерсант». Речь идет о предприятии в Усть-Луге Ленинградской области. Ранее там случился пожар.

По информации издания, компании уже удалось возобновить погрузку нефтепродуктов с терминала, однако речь идет лишь о той продукции, которую произвели до пожара. Известно, что завод в Усть-Луге обеспечивает до трети морского экспорта нефти из России.

Последствия не критичны, сырье (стабильный газовый конденсат. — NEWS.ru) продолжает экспортироваться, оценка сроков ремонта пока очень предварительная, — сообщил собеседник издания, знакомый с первым анализом последствий пожара.

Пожар на заводе НОВАТЭКа произошел в ночь на 21 января. Причиной стали два взрыва, которые были спровоцированы «внешним воздействием». В результате происшествия повреждения получили цистерны и насосные станции, что вынудило руководство приостановить технологические процессы. Возгорание на территории терминала удалось полностью ликвидировать спустя сутки. В момент взрыва на предприятии было 148 человек, пострадавших среди них нет.