Baza: газовики проверяли дом в Балашихе за месяц перед взрывом

Фото: NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудники газовой службы проверяли оборудование в доме в Балашихе, где произошел взрыв, месяц назад. По данным канала, газовики обошли все квартиры, кроме шести, в которых им не открыли.

Baza сообщает, что сейчас газовики поднимают документы, чтобы понять, в каких квартирах месяц назад не удалось побывать газовикам.

Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ

20 сентября в Балашихе на третьем этаже дома на Октябрьской улице произошел взрыв, в результате которого, по последним данным, погибли четыре человека, еще семь пострадали. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв бытового газа. На месте разбирают завалы. Обстоятельства выясняются.

Уже после взрыва в многоэтажке произошло повторное обрушение, что подтвердил житель дома напротив. Мужчина рассказал, что услышал громкий взрыв, после чего у него выбило стекла на балконе. После этого он вышел на улицу и увидел, что обвалился соседний дом, некоторые люди оставались под завалами, в общедомовом чате также писали о двух обрушениях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в доме на Октябрьской улице в Балашихе на четвертом этаже взорвался газ, в результате обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждены не менее 10 квартир. СМИ писали, что жильцы первого и второго этажей эвакуировались самостоятельно.