Стало известно, когда белгородцы получат выплаты за разрушенные дома Белгородские власти: жители начнут получать по 50 тысяч рублей за утрату имущества с 15 июня

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Белгородская область, результаты обстрелов со стороны Украины

Жители приграничных районов Белгородской области начнут получать по 50 тысяч рублей в качестве компенсации за утрату имущества из-за обстрелов ВСУ с 15 июня, сообщила в ходе оперативного совещания регионального правительства глава Минсоцзащиты области Елена Батанова. По ее словам, которые приводит ТАСС, деньги будут выданы для приобретения вещей первой необходимости.

Мы надеемся, что основную выплату по 10 тысяч рублей заканчиваем в среду и с четверга начинаем выплачивать по 50 тысяч рублей, — сказала Батанова.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли из минометов село Дроновка Грайворонского городского округа. По словам главы региона, пострадавших нет.

Утром 12 июня Гладков также сообщал об ударах ВСУ по селу Вязовому в Краснояружском районе. По словам губернатора, никто не пострадал, осколками повредило кровлю сенохранилища и фасад постройки на территории сельхозпредприятия.

11 июня Гладков сообщил, что белгородцы, эвакуированные из региона в связи с усилением обстрелов приграничья со стороны Украины, получили первые единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей. Губернатор рассказал, что средства уже перечислили 19 тысячам человек. Он заверил, что поддержку окажут всем нуждающимся, но не одномоментно.