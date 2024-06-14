Стало известно, кем работал сбивший девятерых человек мужчина Виновник смертельного ДТП в Благовещенске работал водителем автобуса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, устроивший смертельное ДТП в Благовещенске, профессионально работал водителем, сообщает Telegram-канал Readovka. По данным канала, он управлял автобусами. Имя водителя — Евгений Бакарюкин.

Кроме того, мужчина имел судимость за мошенничество с кредитами. По словам очевидцев, во время наезда на людей водитель был пьян. Пока это не подтверждено медосвидетельствованием.

14 июня автомобиль наехал на толпу людей на полной скорости. Минздрав подтвердил смерть троих человек, сбитых минивэном. Еще семь человек госпитализированы. До этого страшного ДТП водителя штрафовали только за превышение скорости. Других подробностей пока не приводится.

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что пострадавших доставили в Амурскую областную клиническую больницу и передали в руки профессиональной команде специалистов.

Ранее в ДТП в Подмосковье пострадал депутат Госдумы Алексей Езубов. Как писал РЕН ТВ, парламентарий, управляя Mercedes-Benz, выехал на встречную полосу и врезался в Land Rover Discovery. Авария произошла в деревне Обушково, с места ДТП госпитализировали двоих пострадавших.