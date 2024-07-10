Стало известно, кем были погибшие при крушении самолета в Татарстане «112»: при крушении самолета в Татарстане погибла семья из Нижнего Новгорода

Фото: Li Fuyu/XinHua/Global Look Press

Погибшие при крушении самолета Cessna 172 в Татарстане были членами одной семьи, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, они приехали из Нижнего Новгорода, единственным выжившим в результате авиакатастрофы оказался отец семейства.

Канал отметил, что самолетом управлял 41-летний пилот Евгений Гущин. Как утверждают клиенты компании, он нередко пускал пассажиров за штурвал судна, пока сам сидел в мессенджере. Гущин также погиб при крушении.

Согласно публикации, жители Нижнего Новгорода приехали в Татарстан, чтобы полетать на самолете. Среди погибших 47-летняя Виктория и ее 11-летняя дочь Василиса. Отца девочки Дмитрия доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. По предварительной информации, пилот не имел разрешения на вылет.

Крушение самолета Cessna 172 произошло в районе палаточного лагеря возле поселка Камское Устье. Рухнувшее судно охватило пламя, оно полностью выгорело.

Позднее СМИ опубликовали кадры с места крушения самолета в Татарстане. На них видно, как спасатели поливают водой обломки воздушного судна. На месте крушения также сильно обгорела трава.

Как утверждает источник в оперативных службах, крушение самолета Cessna произошло из-за технической неисправности. Кроме того, трагедия стала следствием ошибки пилотирования.