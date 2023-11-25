Стало известно, какую помощь окажут пострадавшим от действий ВСУ фермерам Правительство РФ расширит субсидии пострадавшим от атак ВСУ фермерам

Фото: t.me/vvgladkov

Кабмин окажет дополнительную поддержку производителям овощей в регионах, на территории которых в 2023 году введен средний уровень реагирования, говорится в подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным постановлении, опубликованном на сайте кабмина. Меры помощи аграриям введут с началом нового года в зависимости от региона.

Речь идет о сельхозпроизводителях, имущество которых пострадало в результате действий вооруженных формирований Украины. С 1 января 2024 года для таких сельхозпроизводителей при расчете размера субсидии может применяться повышающий коэффициент, за счет которого увеличится объем господдержки. Размер каждой субсидии будет определен региональными нормативными актами, — говорится в сообщении.

На господдержку могут рассчитывать малые и средние предприятия, самозанятые и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства. Деньги от государства можно будет получить на выращивание овощей как на открытом, так и защищенном грунтах, то есть, в теплицах или парниках.

Ранее ВСУ обстреляли деревню Городище Рыльского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его данным, было зафиксировано восемь прилетов. Никто не пострадал. 22 ноября украинские войска обстреляли деревню Анатольевку в том же районе. Были повреждены окна и постройки в нескольких домовладениях.

Также в ноябре житель села Сопычи в Погарском районе Брянской области обнаружил в огороде на своем участке беспилотник ВСУ. Мужчина вышел из дома и увидел на своем участке опасный предмет. Впоследствии прибывшие на место оперативники установили, что БПЛА был оснащен кассетным боеприпасом.