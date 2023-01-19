Стало известно, какую часть Херсонской области контролирует Россия Сальдо: Россия контролирует 75% Херсонской области

Фото: Министерство обороны РФ

Под контролем РФ на сегодня находится 75% территории Херсонской области, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо. Также Россия контролирует западную часть Кинбурнской косы с несколькими населенными пунктами, входившими в Николаевскую область.

Под контролем законной российской власти находится вся левобережная часть Херсонской области. Это 75% площади региона, семь из девяти его городов, 13 из 18 районов, значительно более половины населения, особенно с учетом выезда населения, — сказал Сальдо.

Он добавил, что продвижение России продолжится, пока не будет установлен контроль над всем регионом и, в первую очередь, Херсоном.

Ранее председатель местного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали возводить фортификационную линию в регионе. Он подчеркнул, что украинские войска готовятся к обороне на временно занятой ими части области, чего не было с весны прошлого года. По словам Рогова, прежде в ВСУ готовились к наступлению, однако теперь их тактика изменилась. Уточняется, что линии обороны будут пролегать в ближайшем пригороде Запорожья.