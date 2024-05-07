Стало известно, какой срок получила новгородка Антонина Мартынова Суд приговорил Антонину Мартынову к девяти годам колонии

Жительницу Новгородской области Антонину Мартынову приговорили к девяти годам колонии общего режима, сообщили в суде. Женщина понесет наказание за покушение на убийство дочери 16 лет назад.

По версии следствия, в 2007 году Мартынова протиснула своего двухлетнего ребенка сквозь прутья лестницы в подъезде новгородского общежития и сбросила вниз, чтобы малыш не мешал ей строить личную жизнь с Кириллом Мартыновым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Впоследствии он стал ее мужем.

Женщина находилась в розыске 16 лет после решения суда присяжных. Мартынова не признала свою вину.

Обвиняемая в покушении на убийство дочери ранее произнесла в зале суда последнее слово. Антонина Мартынова заявила, что действовала на эмоциях. По словам женщины, она «испытала то, что никто не должен испытывать». Новгородка попросила не разлучать ее с дочерью. Мартынова призналась, что не смогла смириться с мыслью потерять ребенка на долгие годы. Женщина назвала себя мамой, которая всегда хотела быть со своей дочерью, а не убийцей.

19-летняя Алиса Федорова, проходящая по делу потерпевшей, рассказала о жизни без документов на протяжении 16 лет. За этот срок она училась онлайн с помощью репетиторов. Мать называла дочь Марией. Настоящее имя девушке стало известно после задержания Мартыновой в марте 2024 года.