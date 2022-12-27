Стало известно, какой срок ожидает убившую детей «из-за бесов» женщину Убившую детей «из-за бесов» женщину может ожидать до 20 лет тюрьмы

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Жительницу Екатеринбурга, убившую троих детей «из-за вселившихся бесов», может ожидать до 20 лет тюрьмы, сообщается на сайте Следственного управления СК по Свердловской области. Такие санкции предусмотрены ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии).

В отношении местной жительницы, 1985 г. р., принято решение о привлечении в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 20 лет лишения свободы, — сказано в сообщении.

Ранее соседи рассказали, что из квартиры, где проживала семья, часто доносились громкие звуки. Жильцы дома, в котором произошло убийство, также отметили, что семья живет в Екатеринбурге всего несколько лет, они переехали туда из Калуги. Соседи пояснили, что отец ранее работал силовиком, сейчас он в отставке, а мать убитых детей — в одном из госучреждений. По их словам, перед расправой над детьми несовершеннолетние громко кричали и просили мать о пощаде.

Другой собеседник поведал о странностях в поведении семьи. По его словам, в минувшие выходные из квартиры россиянки слышалась громкая молитва, которую читали взрослые и дети. Впоследствии стало известно, что убившая детей женщина является дочерью настоятельницы монастыря в Козельске.