Стало известно, какой срок грозит водителю в Благовещенске SHOT: сбившему в Благовещенске людей водителю грозит до 15 лет тюрьмы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Евгению Бакарюкину, влетевшему за рулем минивэна на полной скорости в толпу людей в Благовещенске, может грозить 15 лет тюрьмы по ст. 264 УК РФ, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, мужчина врезался в пешеходов на скорости 100 км/ч. По данным Минздрава, погибли три человека, в числе которых двое детей. Еще семерых госпитализировали.

По данным канала, в настоящий момент на виновника ДТП составили протокол по статье 12.8 КоАП за пьяную езду. Сейчас на месте аварии работают восемь бригад скорой помощи.

В Сети также появилось видео с водителем, который наехал на толпу людей. На опубликованных кадрах видно, как мужчина с окровавленным лицом сидит на обочине у места аварии, пока его отчитывают местные жители. Как писал SHOT, мужчину оперативно увезли с места ДТП, поскольку очевидцы едва не устроили над ним самосуд.

Сообщалось, что среди жертв подростки 14 и 16 лет, а также 30-летняя женщина. Водитель минивэна сперва пытался сделать вид, что не причастен к трагедии, но после заявил, что у него отказали тормоза.

Telegram-канал Readovka писал, что сбивший людей мужчина профессионально работал водителем. По данным канала, он управлял автобусами. Как уточнял канал, мужчина имел судимость за мошенничество с кредитами, в момент ДТП он был пьян.