Захваченное СИЗО Ростовской области охранялось лучше всего УФСИН: охрана СИЗО-1 Ростовской области считалась лучшей по изоляторам в регионе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

УФСИН по Ростовской области сообщила, что охрана СИЗО-1 признавалась лучшей среди всех изоляторов в регионе на протяжении нескольких лет. Ведомство опубликовало соответствующий отчет 10 июня. Утром 16 июня заключенные взяли местных сотрудников в заложники.

Сотрудники службы охраны отвечают за изоляцию обвиняемых, подозреваемых и осужденных, содержащихся в следственном изоляторе. Они не позволяют им сбежать и никому извне не дают помочь им в этом. Они должны быть готовы к стрессовым ситуациям и нагрузкам, — говорится в отчете УФСИН.

По данным ведомства, служба в охране несется с оружием, поэтому все сотрудники неукоснительно соблюдают правила обращения с ним. Все их действия «отлажены до автоматизма», говорится в публикации.

В отчете отмечается, что объект находится под круглосуточным видеонаблюдением. В отделе также работают женщины. Сотрудники регулярно осматривают прилегающую к СИЗО-1 режимную территорию.

Сегодня заключенные взяли в заложники сотрудников ФСИН. В прошлом году они планировали теракт в Верховном суде Карачаево-Черкесии. По данным пресс-службы ФСИН, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 Ростовской области захватили двух сотрудников.