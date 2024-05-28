Стало известно, какими ракетами ВСУ обстреляли Луганск 27 мая ВСУ выпустили по Луганску 27 мая несколько ракет ATACMS

Фото: defense.gov

ATACMS

ВСУ обстреляли Луганск 27 мая, предположительно, несколькими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью, сообщили в силовых структурах ЛНР. Также украинские войска нанесли по городу повторный удар беспилотниками, передает РИА Новости. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Ночная атака на Луганск была совершена, предположительно, ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. <...> Вторая попытка нанести удар была уже при помощи БПЛА. Они были сбиты системами ПВО, — приводит агентство слова собеседника.

Уточняется, что российские силы ПВО уничтожили одну ракету в воздухе. Также была сбита и вторая ракета, однако ее боевая часть сдетонировала при падении на землю. В результате, по данным источника, загорелась сухая трава на площади 800 квадратных метров. Пожар уже потушен. Что касается дронов, то, как уточняется, система ПВО с ними справилась.

Накануне сообщалось, что вечером в Луганске прозвучало несколько взрывов, также начался сильный пожар. Серия хлопков раздалась в городе около 21:05 мск. Уточняется, что перед этим восточная часть населенного пункта подверглась обстрелу. Минобороны России не комментировало информацию.

Позже глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по Луганску. После обстрела в городе началось возгорание. На место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики, уточнил он.