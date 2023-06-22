Стало известно, каким оружием ВСУ ударили по мосту в Херсонщине ВСУ могли ударить по мосту в Херсонской области ракетами Storm Shadow

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ВСУ могли нанести удар по Чонгарскому мосту между Крымом и Херсонской областью крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщает ТАСС. По данным агентства, следователи также обнаружили на месте удара осколки с французской маркировкой.

Представитель военного управления СК России по Объединенной группировке войск доложил, что следователи приступили к работе на месте.

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил удар ВСУ по Чонгарскому мосту в своем Telegram-канале. Руководитель республики написал, что профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна, взрывотехники проводят экспертизы для оценки типа боеприпаса. Аксенов пообещал позже сообщить о возможности движения. По его словам, пострадавших нет.

Советник главы Крыма Олег Крючков в свою очередь написал в Telegram-канале, что работа сухопутного коридора через новые регионы не нарушена. Чиновник напомнил, что Крым соединяют с Херсонщиной три пункта пропуска: два в районе Армянска и один близ Джанкоя. На время обследования моста власти призвали ездить в Запорожскую и Херсонскую области через Армянск.

22 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ракетном ударе ВСУ по мосту, соединяющему регион с Крымом. Жертв не было.