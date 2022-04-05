Стало известно, какие животные могут выйти к туристам Красноярского края

Туристам национального парка «Красноярские Столбы» могут попасться глухари, соболи, лисы и даже медведи, предупредила замдиректора по научной работе национального парка «Красноярские Столбы» Анастасия Кнорре. Последние ни разу не нападали на людей, это осторожные звери, рассказала она «МК в Красноярске».

Когда они выходят из спячки весной, то они заходят в туристическую зону, так как им нечего есть. Туристическая зона привлекает их тем, что там есть мусорки, расположены ларьки с плюшками и другой едой. Очень сильно их привлекают запахи, которые они способны почувствовать за 10 километров. В этой связи вполне возможно, что медведи могут выйти в туристическую зону, — рассказала Кнорре.

Она объяснила, что животные привыкли чувствовать себя в парке как дома. К ним нельзя приближаться, пытаться их покормить или погладить, а также поворачиваться спиной или кричать. При встрече с диким зверем следует тихо и медленно от него отойти.

По-настоящему же опасны бродячие собаки, поэтому не нужно их подкармливать, попросила Кнорре.

Ранее сенатор Александр Башкин предложил ввести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) наказание за покупку у недобросовестных заводчиков собак и безответственное обращение с животными, из-за которого они оказываются на улице. Он полагает, что такие меры позволят «работать на опережение».