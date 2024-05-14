Стало известно, какие работы вели перед пожаром на теплоходе в Архангельске СК: перед пожаром на теплоходе в Архангельске проводили сварочные работы

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Перед возгоранием на теплоходе «Ломоносов» в Архангельске проводились сварочные работы, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Ведомство заявило о начале проверке всех обстоятельств случившегося. Сейчас проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий.

Первоначальными проверочными мероприятиями установлено, что теплоход с 2022 года находится на ремонте, сегодня на судне проводили сварочные работы. Спустя время, когда все работы были закончены, произошло возгорание, — говорится в публикации управления на транспорте Следкома РФ.

Судно находится на ремонте в сухом доке, пожару был присвоен второй ранг сложности. О пострадавших не сообщалось. Площадь возгорания составила 936 кв. м.

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