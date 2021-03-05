Стало известно, какие психологические проблемы пережили москвичи в пандемию

https://static.news.ru/photo/b3e67444-7da6-11eb-a849-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Röder/imageBROKER.com/Global Look Press

В департаменте труда и соцзащиты населения Москвы рассказали журналистам, c какими обращениями в период пандемии COVID-19 жители столицы чаще всего обращались в Московскую службу психологической помощи населению (МСППН).

С 1 марта 2020 года по 28 февраля 2021 года филиал ГБУ МСППН «Телефон неотложной психологической помощи» отработал более 88 тысяч обращений. Для сравнения: за этот же период 2019–2020 годов обращений было на 29% меньше, — рассказали «Москве 24» в пресс-службе департамента.

Чаще всего причиной обращения были стрессовое состояние, зависимости и проблемы одиночества. Среди распространённых тем — соматическое состояние, конфликты в семье, с родственниками, личностные и возрастные кризисы. В ведомстве рассказали, что чаще всего звонки поступали от женщин (74,9%).

Среди москвичек больше всего обращений поступило от женщин в возрасте от 36 до 50 лет (29,6%). На втором месте — девушки от 26 до 35 лет (20,6%), от 61 года и старше — 11,%. Среди москвичей чаще всего звонили мужчины в возрасте от 36 до 50 лет (24,1%). Следом идут мужчины от 61 года и старше (10,1%).

Как писал NEWS.ru, у трети переболевших в тяжёлой форме коронавирусной инфекцией наблюдаются посттравматические стрессовые расстройства, в том числе подавленное состояние, усталость, потеря удовольствия и ухудшение внимания.