Шойгу заслушал доклады по обстановке в зоне СВО Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск

Фото: МО РФ

Военнослужащие ВС РФ

Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, сообщила пресс-служба военного ведомства. Глава МО заслушал доклады командующих по текущей обстановке на основных направлениях спецоперации. Ему доложили о существенных потерях ВСУ в результате применения российскими войсками высокоточных средств поражения и ударных беспилотников.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командующих по текущей обстановке на операционных направлениях в зоне проведения специальной военной операции, характеру действий противника и выполнению войсками задач на основных направлениях, — отметили в Минобороны.

Ранее военный эксперт и офицер запаса Александр Матюшин рассказал, что российские военные ведут активные наступательные действия на Донецком и Артемовском направлениях. По его словам, на Донецком направлении идет продвижение к Георгиевке, несмотря на то что противник использует против штурмовых групп большое количество дронов-камикадзе. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.