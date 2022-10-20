Стало известно, какие меры безопасности примут в Брянской области Губернатор Богомаз: в Брянской области введен средний уровень реагирования

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В соответствии с указом президента России Владимира Путина в Брянской области, как и в ряде других регионов страны, введен средний уровень реагирования, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. Он подчеркнул, что будут приняты все меры по обеспечению безопасности граждан и объектов жизнеобеспечения, а также по повышению устойчивости экономики и промышленности.

В соответствии с указом президента России Владимира Владимировича Путина в Брянской области, как и в ряде других регионов страны, введен средний уровень реагирования. Все необходимые меры по обеспечению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения остаются на особом контроле, — написал Богомаз.

Также, по его словам, в регионе будет действовать оперативный штаб, в состав которого войдут представители всех правоохранительных структур и руководители исполнительных органов власти.

Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ограничения на въезд и выезд в регионе вводиться не будут. По его словам, в субъекте принято достаточно мер по обеспечению безопасности. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении среднего уровня реагирования в граничащих с Украиной регионах.