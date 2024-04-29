Стало известно, какие компенсации получат семьи погибших в КЧР полицейских Глава КЧР Темрезов: семьи погибших полицейских получат 1 млн рублей

Фото: kremlin.ru

Рашид Темрезов

Семьи погибших при нападении на пост ДПС в поселке Мара-Аягъы получат выплаты в 1 млн рублей, сообщила ТАСС пресс-служба главы Карачаево-Черкесии. Также семьям раненых правоохранителей отправят по 300 тысяч рублей.

Глава КЧР Рашид Темрезов подписал указ, согласно которому будет оказана единовременная материальная помощь семьям погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников в размере 1 млн рублей, пострадавшим полицейским — по 300 тысяч рублей, — сказали в пресс-службе.

До этого Рашид Темрезов пообещал, что семьям погибших и раненых сотрудников полиции будет оказана вся необходимая помощь. Он добавил, что погибшие правоохранители с честью выполняли свой долг и защищали гражданское население от опасных преступников. Глава республики выразил соболезнования в связи с произошедшим.

По его словам, еще четверо полицейских находятся в больницах. Темрезов уточнил, что министр здравоохранения республики получил особое распоряжение лично контролировать ситуацию с лечением пострадавших стражей порядка.

Telegram-канал Mash писал, что погибшими при нападении на пост ДПС оказались полицейские, прикомандированные из Кургана. По данным канала, правоохранителей вызвали в регион для усиления. Один из погибших был замначальника отдела МВД России по области, а вторым убитым стал полицейский дежурной части по Кургану.