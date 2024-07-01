Елизавета Васюшкина

Стало известно, как живут жители села участников теракта в Дагестане РБК: жители села участников теракта в Дагестане до сих пор шокированы

1 июля 2024 в 10:56

Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru

Сгоревшая машина в Махачкале после нападения в результате вооруженных нападений