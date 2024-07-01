Лица, совершившие теракт в Дагестане 23 июня, были религиозными, но никто не подозревал в них экстремистов, сообщает РБК. Жители Сергокалы до сих пор шокированы произошедшим. По их словам, они считали, что хорошо знали предполагаемых террористов, и рассказывают, что один из них даже «курицу не мог порезать».
Участие братьев Омаровых в теракте стало для всех шоком, пишет агентство. В селе ранее ходили слухи о наличии «спящих ячеек». Сельчане утверждали, что все участники нападения ходили в одну мечеть. Местные жители отметили, что у Османа и Адиля — двух сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова — были тесные связи с Турцией, куда они часто ездили. Осман занимался строительным бизнесом и сдавал коттеджи в аренду.
Также стало известно, что округу Сергокала уже приходилось переживать атаки боевиков. Недавно в селе было спокойно, ваххабиты не проявлялись. Многие считают, что радикалы опозорили село своим поступком, резюмирует РБК.
Ранее теракт произошел на территории Республики Дагестан. По словам следователя по особо важным делам Дербентского МСО СУ СК России Амина Абасова, в Дербенте боевики сперва подожгли синагогу и убили двоих сторожей. После этого они атаковали церковь. Террористы скрылись на автомобиле Lada Granta. Жертвами атаки стал 21 человек, еще 46 пострадали.