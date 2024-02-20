Стало известно, как жители Авдеевки отреагировали на приход войск России Минобороны: жители Авдеевки обрадовались приходу российских войск

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Жители Авдеевки рассказали, что были рады приходу российских войск, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, которые передает ТАСС, в первый раз за сутки граждане смогли безбоязненно пополнить запасы питьевой воды.

Здесь пункт воды единственный, ходим сюда. Были весь день без воды. Мы так рады, что вы пришли, очень рады, — рассказала местная жительница Татьяна.

По данным ведомства, местные жители отметили, что благодаря стремительному наступлению подразделений российских войск солдаты ВСУ не успели взорвать большинство уцелевших зданий, а также повредить отдельные объекты инфраструктуры.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что военнослужащие ВСУ во время отступления из Авдеевки бросили в городе военную технику, в том числе иностранного производства. По его словам, пока невозможно назвать точное количество такой техники, так как «ежечасно» российские войска обнаруживают новые образцы вооружений.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль российских войск 17 февраля. По данным Минобороны, ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратного километра. При этом потери противника в боях за город в течение последних суток, согласно информации министерства, составили более 1500 человек.