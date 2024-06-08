Стало известно, как выживали пропавшие в свердловском лесу дети Пропавшие в лесу в Свердловской области дети питались перепелиными яйцами

Фото: t.me/mchs_official*

Заблудившиеся дети, которых утром 8 июня обнаружили в лесу Свердловской области после трех дней поисков, питались найденными перепелиными яйцами и спали в обнимку со своими собаками, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, школьников нашли местные поисковые волонтеры, их представят к награде.

Потеряшки вели себя спокойно. Сил, чтобы звать на помощь, у них уже не было. Их сильно искусали комары. Питались, как могли, в том числе перепелиными яйцами, найденными в лесу. Спали в обнимку со своими собаками, которые их согревали, — сообщил он.

Горелых отметил, что детей обнаружили четверо работников службы безопасности регионального предприятия РМК. Ими оказались Игорь Греков, Вадим Хасанов, Евгений Садритдинов и Виктор Крылов.

Волонтеры прибыли в зону поиска накануне, 7 июня. Сегодня ранним утром поисковики на двух квадроциклах отправились патрулировать местность. Как отметил Горелых, каждые 200 метров они останавливались и громко кричали, чтобы привлечь внимание детей.

В 06:15 примерно в 10 километрах от дачного участка, по дороге на лесовырубке, они обнаружили шедших на шум брата и сестру, — отметил он.

Начальник свердловского гарнизона полиции Александр Мешков в ближайшее время представит их к награде. Волонтеров отметят за проявленные оперативность и профессионализм, а также за помощь представителям МВД в поиске детей.

Врач Дилшод Гиëев ранее сообщил, что состояние детей оценивается как средней степени тяжести с признаками обезвоживания. По его словам, сейчас пострадавшие находятся в палате интенсивной терапии. Минздрав показал кадры их эмоциональной встречи с близкими.