Стало известно, как ВСУ запускают БПЛА на границе ТАСС: солдаты ВСУ маскируются под гражданских для запуска БПЛА на границе с РФ

Фото: МО Украины

В приграничных с Россией районах действуют украинские военные, которые маскируются под гражданских и передвигаются на обычных автомобилях, сообщает ТАСС со ссылкой на командира орудия «Мста-Б» с позывным Сова. Военный отметил, что такая тактика используется для запуска БПЛА с новых позиций.

Войска ВСУ сейчас маскируются под гражданских, переодеваются в гражданскую одежду, используют гражданские машины и передвигаются по посадкам, прячутся, — рассказал он.

По словам командира, выждав удобный момент, украинские военные запускают дроны из обычных населенных пунктов, в том числе прямо из жилых домов. Несмотря на эти уловки, добавил он, российские средства обороны оперативно реагируют на пуски БПЛА и уничтожают их.

Ранее на видео попал украинский дрон-разведчик, который был сделан из канализационной трубы, фанеры и пятилитровых пластиковых бутылок. Как уточняет Telegram-канал Mash, в его конструкции использовался двигатель от бензопилы, также присутствует система для сброса гранат.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Яковлевском городском округе сработала система ПВО из-за беспилотника. По его словам, летательный аппарат самолетного типа был ликвидирован на подлете к городу.