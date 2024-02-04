Стало известно, как ВСУ получили данные для поражения Ил-76 Военэксперт Леонков: ВСУ получили данные для удара по Ил-76 через Link-16

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ВСУ получили данные для поражения российского военно-транспортного самолета Ил-76, который перевозил украинских пленных, через западную систему Link-16, заявил РИА Новости военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков. Удар по воздушному судну был выполнен с помощью зенитного ракетного комплекса Patriot.

ЗРК Patriot, выполнивший пуск двух ракет по российскому Ил-76, работал без радиолокационной станции обнаружения. Информация о цели была получена на пункт управления комплекса через систему передачи данных Link-16, — заявил Леонков.

Он отметил, что сам комплекс не был обнаружен до пуска, так как не излучал зондирующие сигналы. Леонков пояснил, что, вероятнее всего, российский самолет отслеживался в реальном времени системой пассивной радиотехнической разведки, от которой информация поступила в Link-16. Эксперт пришел к выводу, что «операция по уничтожению самолета с пленными была спланирована западной стороной».

24 января ВСУ сбили российский самолет Ил-76 над Белгородской областью. На борту находились 65 украинских пленных, которых везли на обмен. Все они, а также сопровождающие их офицеры ВС РФ и шесть членов экипажа погибли.