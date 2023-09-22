Стало известно, как власти Севастополя поступят с обломками ракеты ВСУ Развожаев: обломки сбитой в Севастополе ракеты ВСУ уничтожат на полигоне

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Россия. Севастополь. Штаб ЧФ, пострадавший в результате ракетного удара со стороны ВСУ

Обломки сбитой в Севастополе украинской ракеты уничтожат на полигоне, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, нахождение рядом со снарядом может представлять опасность. Он призвал жителей Севастополя не выходить из домов, по возможности покинуть улицу.

В центре у театра Луначарского начинаются работы по перемещению части сбитой ракеты на полигон для дальнейшего уничтожения. Просьба не находиться на улице во время проведения работ. <...> Не выходите из домов! Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите, — написал Развожаев.

По его словам, власти города проинформируют жителей при помощи машины оповещения, как только обломки ракеты будут утилизированы и работы в городе закончатся.

Днем 22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетной атаке ВСУ на штаб Черноморского флота. Позднее Минобороны России подтвердило эту информацию. По данным ведомства, в результате удара погиб военнослужащий. Также сообщается, что один военнослужащий пропал без вести. Кроме этого, повреждения получило историческое здание Черноморского флота. По данным Минобороны, всего силы ПВО сбили пять ракет ВСУ на подлете к Севастополю.

Как уточнил позднее Развожаев, гражданская инфраструктура вокруг штаба Черноморского флота в Севастополе не повреждена. Также, по его словам, не пострадали люди, которые находились в момент удара на улице. Незадолго до этого Telegram-каналы «112» и «Военный обозреватель» утверждали, что в результате удара пострадали шестеро человек.