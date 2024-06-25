Стало известно, как упали продажи туров в Крым АТОР: продажи туров в Крым снизились на 20%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Продажи туров в Крым снизились на 20%, сообщает Ассоциация туроператоров России. При этом туроператоры ожидают роста доли отмены уже приобретенных туров, которая пока не превышает 1%.

Туроператоры отмечают снижение темпов продаж, но оно характерно для первых дней после кризисных ситуаций. <...> Пик отмены туров может прийтись на 25 июня — такие решения обычно не принимаются быстро, — говорится в сообщении.

ВСУ днем 23 июня атаковали пляж с отдыхающими в Севастополе. Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил об увеличении до 153 человек количества пострадавших в результате ракетной атаки украинской армии. Среди них числятся 27 детей. Жертвами удара ВСУ стали четыре человека, включая двух детей.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что опасающиеся новой атаки ВСУ туристы могут выбрать побережье Азовского моря в качестве альтернативы отдыху в Крыму. По его словам, путешественники также могут обратить внимание и на черноморское побережье региона.

Власти не принимали никаких решений насчет закрытия курортного сезона, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, обсуждает ли глава государства Владимир Путин соответствующую возможность после ракетного удара по Севастополю.