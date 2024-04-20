Стало известно, как солдаты ВСУ маскируются под Харьковом Боец ВС России: под Харьковом военные ВСУ выдают себя за гражданских

Фото: МО Украины

Украинские военные выдают себя за гражданских, чтобы перемещаться между своими позициями в Харьковской области, заявил РИА Новости командир артиллерийского подразделения ВС России. По его словам, они используют гражданские автомобили. Собеседник агентства также пояснил, что с места, куда подъезжают эти машины, российские военные фиксируют взлеты дронов.

Отмечается, что таких солдат ВСУ разоблачают по наличию у них бронежилетов и оружия. В случае обнаружения подобных расчетов российская артиллерия сразу принимается за их уничтожение, добавил он.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа Z» показал видео уничтожения замаскированных лодок ВСУ. На кадрах видно, как на водный транспорт сбрасываются с дрона боеприпасы, после чего происходят взрывы. Авторы публикации отметили, что противник прибегает к маскировке недостаточно скрупулезно.

До этого бойцы спецназа Росгвардии и сотрудники военной контрразведки ФСБ успешно перехватили беспилотный летательный аппарат украинской армии, замаскированный под орла. Он был замечен в ходе разведывательно-поисковых мероприятий, проходивших на территории Донецкой Народной Республики. В ведомстве подчеркнули, что противник использовал беспилотник для аэросъемки.