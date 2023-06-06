Стало известно, как Россия может отреагировать на разрушение Каховской ГЭС Военный эксперт Кошкин: Россия должна нейтрализовать контрнаступление ВСУ в ответ на разрушение ГЭС

Фото: МО РФ

В ответ на разрушение Каховской ГЭС Россия должна нейтрализовать контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает заведующий кафедрой политологии и социологии Экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Полковник запаса подчеркнул в разговоре с «ПолитЭкспертом», что в том числе нельзя допустить выполнение Киевом тех задач, которые он поставил.

Надо нейтрализовать наступательную операцию Украины и не допустить выполнения Киевом задач, которые он перед собой поставил. Это будет самый лучший ответ, — заявил эксперт.

По словам полковника, атака на Каховскую ГЭС представляет собой комплексный террористический акт, связанный с контрнаступлением ВСУ. Он напомнил, что Киев обстреливал гидроэлектростанцию с октября 2022 года. Кошкин отметил, что власти Новой Каховки пытаются эвакуировать людей, которые оказались в зоне затопления. Угрозы для Запорожской АЭС на данный момент нет, подчеркнул эксперт. При этом он призвал внимательно следить за развитием ситуации.

Кошкин также заявил, что обвинения Запада в сторону России находятся в контексте «общей информационно-пропагандистской концепции по освещению ситуации». Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский также заявляет о причастности России к атаке на Каховскую ГЭС.

Западные спикеры, не задумываясь, кто виноват, в информационной повестке раскручивают тему, которая выступает в нынешних интересах действующего киевского режима, — заключил эксперт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что разрушение Каховской ГЭС было украинской диверсией, которая направлена на лишение Крыма воды. По его словам, ответственность за повреждение гидроэлектростанции должен нести Киев.