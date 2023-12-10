Стало известно, как Россия подготовилась на случай нового наступления ВСУ Forbes: Россия укрепила оборону в зоне СВО до начала заморозков

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Если ВСУ решатся на новое наступление, то могут столкнуться с еще большим сопротивлением со стороны ВC России, пишет Forbes. По информации издания, российская армия могла заложить большое количество мин до того, как земля промерзла.

Если украинцы снова нападут, они, скорее всего, столкнутся с еще более жесткой обороной, чем в первый раз, — говорится в статье.

Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что минные поля стали неприятным сюрпризом для украинских войск на Запорожском направлении. Он добавил, что за неделю российские военные установили 25 новых минных полей.

До этого военкор Юрий Котенок заявил, что Вооруженным силам Украины не удалось прорвать «линию Суровикина» на небольшом участке в Херсонской и Запорожской областях из-за навязанной инструкторами НАТО американской тактики ведения боя. По словам корреспондента, из-за этого украинское командование заявило о переходе к позиционной обороне.

Котенок напомнил, что «линия Суровикина» — это система заграждений, минных полей, огневых позиций, укрытий и ходов сообщений. По западной тактике военным нужно заходить во фланг оборонительных позиций противника фланкирующим огнем, подавляя огневые точки. Но такой маневр не имел успеха при столкновении с российской армией.