Случайную встречу бойцов ВС РФ и ВСУ в день Пасхи сняли на видео «РВ» показал видео встречи бойцов ВС РФ и ВСУ рядом с Работино на Пасху

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские и украинские бойцы в день Пасхи столкнулись на линии боевого соприкосновения, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (РВ). Журналисты отметили, что противники друг друга не тронули — четверо военных просто встали рядом и о чем-то побеседовали. Минобороны РФ не комментировало информацию.

Как пишут корреспонденты, речь идет о двух эвакуационных группах — ВС России и ВСУ, которые одновременно вышли на позиции. После военные мирно разошлись.

Ранее военкор Борис Рожин, комментируя итоги пасхального перемирия 19–20 апреля, объявленного Москвой и Киевом, предположил, что часть командиров ВСУ уже не слушается украинского лидера Владимира Зеленского и саботирует его приказы. Поэтому, по его мнению, нарушение пасхального перемирия с их стороны было ожидаемо.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины во время пасхального перемирия совершили около пяти тысяч атак на российские позиции. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин. Президент уточнил, что всего было 4900 нарушений, из которых зафиксировано шесть атак и 90 попыток ударов беспилотников самолетного типа, этот показатель демонстрирует снижение боевой активности.