Стало известно, как пройдет слушание по иску за блокаду Крыма Киевом Константинов: заседание по делу об энергоблокаде Крыма пройдет в закрытом режиме

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Судебное слушание по делу об энергоблокаде Крыма, устроенной Украиной, пройдет в закрытом режиме, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале. По его словам, параллельно юристы занимаются подготовкой типового искового заявления для юридических лиц, которые понесли убытки в результате блокады.

В Арбитражном суде Республики Крым прошло предварительное судебное заседание по делу о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова. На нем, в частности, было заявлено ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, которое суд удовлетворил, — написал он.

Правительство Украины начало энергетическую блокаду Крыма в ноябре 2015 года. В результате подрыва были выведены из строя четыре линии электропередачи. Со временем ситуацию удалось улучшить благодаря запуску энергетического моста из Краснодарского края и строительству двух теплоэлектростанций.

Ранее Константинов заявлял, что крымские власти оценили ущерб, нанесенный полуострову из-за энергоблокады со стороны Украины, более чем в 3 трлн рублей, также планируется требовать компенсацию в размере 2 трлн.