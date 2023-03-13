Стало известно, как проходит процесс изъятия украинского имущества в Крыму Политконсультант Батурин: процесс изъятия украинского имущества в Крыму начался с предприятий

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Процесс изъятия украинского имущества в Крыму начался с национализации частных предприятий, которые при этом выполняли инфраструктурные функции, рассказал советник председателя Общественной палаты республики Денис Батурин. В беседе с «Царьградом» он пояснил, что это было необходимо для того, чтобы обеспечить стабильное функционирование региона.

Все началось с национализации тех предприятий, которые до этого были частными, но при этом являлись и инфраструктурными. Это, в частности, энергопоставляющие и энергогенерирующие компании, рекреационные и коммуникационные организации. Главное было <...> обеспечить функционирование экономики и инфраструктуры Крыма, — отметил политический консультант.

По словам Батурина, процесс национализации предприятий начался с 2014 года, на данный момент изъято около 700 предприятий. Политический консультант пояснил, что тогда никого не волновали квартиры и виллы украинских чиновников, потому что цели отобрать у них недвижимость никто не преследовал.

Глава региона Сергей Аксенов ранее заявил о планах национализировать квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Крыму. По его словам, апартаменты могут достаться малообеспеченным гражданам или многодетным семьям. Он пояснил, что цель данного решения заключается не в том, чтобы отнять у Зеленского недвижимость, а в лишении его возможности дохода.