Стало известно, как погиб корреспондент «Известий» Семен Еремин Журналист «Известий» Еремин скончался от полученных при ударе FPV-дроном ранений

Фото: МО РФ

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб от ранений, полученных в результате удара украинского FPV-дрона, сообщило издание. По его данным, трагедия произошла в районе села Приютное на границе ДНР и Запорожской области.

Мужчина попал под огонь при выполнении профессиональных обязанностей — он снимал репортаж. Первый сброс с беспилотника обошелся без последствий, но после второго военкор получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб военный корреспондент «Известий». Еремин работал на этой должности с 2017 года. С самого начала специальной военной операции по защите Донбасса он рассказывал о событиях на фронте. Также Еремин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Известно, что последний репортаж журналиста вышел два дня назад. Он рассказал о том, как российские военнослужащие применяют методику по обучению борьбе с беспилотными летательными аппаратами с использованием дробовиков.

До этого Telegram-канал «Подъем» информировал, что в Донецке погиб американский волонтер и военкор агентства Sputnik Рассел Бентли с позывным Техас. По данным канала, на прошлой неделе американец пропал, предположительно, был похищен. Как пишет «Подъем», правоохранители нашли у автобазы машину и телефон американца.