Стало известно, как подорвавшие ж/д пути под Рязанью следили за поездом SHOT: подорвавшие пути под Рязанью следили за поездом через камеру на дереве

Фото: t.me/mmtproc

Сход вагонов в Рязанской области

Telegram-канал SHOT со ссылкой на неназванный источник сообщает, что злоумышленники, подорвавшие железнодорожные пути в Рязанской области, следили за поездом через установленную на дереве видеокамеру. По данным канала, устройство самоуничтожилось вскоре после взрыва.

Как пишет SHOT, эксперты пришли к таким выводам, обнаружив фрагменты камеры на месте происшествия. По предварительным данным, диверсанты закрепили устройство на дерево и вели наблюдение за ситуацией на железной дороге. Также сообщается, что в камеру было заложено взрывное устройство, которое сработало через пять часов после подрыва путей.

Напомним, что в результате взрыва на железнодорожных путях под Рязанью, который произошел утром 11 ноября, с рельсов сошли 19 вагонов грузового состава. Губернатор Павел Малков уточнил, что семь вагонов были заполнены минеральными удобрениями. При этом он заверил, что экологической угрозы на месте аварии нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту. Следователи квалифицировали действия злоумышленников как теракт (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств (п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).