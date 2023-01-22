Стало известно, как охранник из Кемерово лишился пальцев при взрыве петарды РЕН ТВ: ранившую охранника ТЦ в Кемерово петарду зажег работник кинотеатра

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Петарду, взрыв которой лишил охранника ТЦ в Кемерово двух пальцев, пронес на территорию заведения 17-летний работник кинотеатра, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По данным канала, подросток не рассчитывал взрывать петарду, а ради развлечения подносил к ней огонь. Впоследствии она сдетонировала.

17-летний мальчик подрабатывал гардеробщиком в кинотеатре. Петарду он принес для развлечения. Когда он понял, что та загорелась, то бросил ее на пол. Заметивший это охранник взял ее в руки и направился к пожарному выходу. Донести петарду он не успел — та взорвалась в его руках.

Об инциденте стало известно 21 января. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

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