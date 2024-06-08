Стало известно, как наступление ВС РФ на Харьков повлияло на тактику ВСУ Пушилин: наступление ВС РФ на Харьков вынудило ВСУ растянуть резервы

Фото: МО Украины

ВСУ вынуждены растягивать боевые резервы, после того как российские силы начали наступление на Харьковском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, которые приводит РИА Новости, растягивание линии фронта внесло определенные коррективы в действия противника. Однако говорить, что ВС РФ стало намного легче продвигаться, «было бы забеганием вперед», уточнил он.

Безусловно, это (наступление ВС РФ на Харьковском направлении. — NEWS.ru) повлияло, потому что линия фронта растянулась и противнику необходимо здесь балансировать и перекидывать резервы, которых недостаточно в полной мере, — рассказал он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обсудил с коллегой Джо Байденом ситуацию на поле боя, в том числе укрепление обороны Харьковской области. Он отметил, что не будет делиться всеми подробностями с прессой, однако есть некоторые детали, которые должен услышать только американский лидер.

Американский лидер в свою очередь попросил прощения у украинского коллеги за задержку военной помощи. По его словам, некоторые «очень консервативные» конгрессмены мешали принятию соответствующего законопроекта. Руководитель США также заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев.