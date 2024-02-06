Стало известно, как накажут виновника гигантской свалки яиц под Омском РЭО: организатору свалки куриных яиц под Омском грозит штраф в 400 тысяч рублей

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Организатору гигантской свалки куриных яиц в Омской области грозит штраф до 400 тысяч рублей в случае, если виновником окажется юрлицо, сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, передает ПРАЙМ. По его словам, если причастным окажется физическое лицо, штраф составит до пяти тысяч рублей.

Обязанность по ликвидации несанкционированных свалок возлагается на собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, а в случае установления конкретного лица, причинившего вред компонентам окружающей среды, — на такое лицо, — пояснил Буцаев.

Сбрасывать такие отходы производства на почву, в воду и в недра запрещено законом «Об охране окружающей среды», подчеркнул Буцаев. Кроме того, согласно КоАП, штраф для индивидуальных предпринимателей за несоблюдение этих требований достигает 50 тысяч рублей. А в случае причинения вреда почвам может грозить административная ответственность.

Ранее Россельхознадзор сообщил об обнаружении крупой свалки куриных яиц на пустыре под Омском. При осмотре места представителям ведомства не удалось установить принадлежность отходов к каким-либо хозяйствующим субъектам или производителю. Проводится проверка, информацию также направили в правоохранительные органы.