Стало известно, как накажут убийцу екатеринбурженки Юрист Русяев: вероятному убийце екатеринбурженки грозит 15 лет тюрьмы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Убийце жительницы Екатеринбурга, которую зарезали на глазах у прохожих, грозит до 15 лет лишения свободы, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, смягчающим участь преступника обстоятельством может стать явка с повинной.

Дело можно трактовать согласно ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Убийце грозит наказание от 6 до 15 лет лишения свободы. Смягчающими факторами могут быть явка с повинной убийцы (если подтвердится), наличие у него малолетнего ребенка (девятилетней дочери погибшей) и возможное признание аффекта, — объяснил собеседник.

При этом специалист отметил, что ревность, если она стала мотивом преступления, юридически не является смягчающим вину обстоятельством, а лишь может свидетельствовать о наличии аффекта — сильного кратковременного душевного волнения. Аффект не исключает вину, но может повлечь более мягкое наказание, добавил Русяев. Однако, судя по описанию произошедшего, аффект здесь маловероятен — все похоже на спланированное преступление, резюмировал юрист.

Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины. По его данным, орудие убийства мужчина успел выбросить до задержания. Представитель МВД добавил, что подозреваемый уже дважды был судим за грабежи и единожды — за мошенничество.