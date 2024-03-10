Стало известно, как накажут оскорбившего ветерана СВО жителя Приморья Оскорбившего ветерана СВО жителя Приморья оштрафовали

В Приморском крае нашили водителя автомобиля Toyota Prius, оскорбившего ветерана СВО на парковке, сообщили корреспонденту NEWS.ru в правительстве региона. Отмечается, что он уже оштрафован за нарушения правил стоянки на пять тысяч рублей, теперь его ждет суд по уголовному делу о хулиганстве.

По сообщению следственных органов следственного управления следственного комитета по Приморскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 119 УК РФ (угроза причинения тяжкого вреда здоровью) и ст. 213 УК РФ (хулиганство). В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение правонарушителя. Им оказался 30-летний местный житель, — сообщили в правительстве региона.

При этом сотрудники полиции установили, что водитель иномарки осуществил остановку и стоянку на парковочном месте, отведенном для инвалидов. Видеозапись была приобщена к материалам административного расследования.

В отношении водителя Toyota Prius полицейские составили административный материал «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов» и назначен штраф — пять тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором участник СВО делает замечание водителю, припарковавшемуся на месте для инвалидов. В ответ последний пригрозил ветерану боевых действий «оторвать вторую ногу» и обозвал травмированного бойца.