Стало известно, как наказали собственницу сгоревшей во Фрязино высотки SHOT: собственницу сгоревшей во Фрязино высотки отправили под домашний арест

Фото: NEWS.ru

Собственницу сгоревшей во Фрязино высотки отправили под домашний арест, пишет Telegram-канал SHOT. По данным источника, 44-летнюю Татьяну Белоусову обвиняют в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

По ч. 3 ст. 238 УК РФ ей грозит до десяти лет колонии. Также выяснилось, что суд отстранил Белоусову от управления зданием на фоне процедуры банкротства. Управляющей компанией стало ООО «Исприн».

Верхние этажи бывшего здания Научно-исследовательского института «Платан» в подмосковном Фрязино ранее загорелись во второй раз. Спасатели выехали на место. Впервые пожар произошел 24 июня. В результате происшествия выгорело несколько помещений. Пожар унес жизни людей. Представители оперативных служб уточнили, что на этот раз загорелся технический этаж.

Позднее стало известно, что причиной пожара стало искрение электросети. Также это явление называют дуговым пробоем. Электрический разряд возникает при неисправностях и повреждениях в электроустановках. Дуговой пробой и привел к воспламенению горючих материалов.