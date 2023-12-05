Стало известно, как наказали родителей отравленного метадоном мальчика Родителей отравившегося метадоном мальчика на Урале оштрафовали на 500 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге родителям двухлетнего ребенка, отравившегося метадоном, назначили административный штраф в размере 500 рублей, передает Telegram-канал Ural Mash. Их судили за неисполнение родительских обязанностей.

Супруги признались, что пользуются наркотиками, но утверждают, что домой вещества не приносили. Ранее сообщалось, что двухлетний мальчик отравился наркотиком, который случайно обнаружил дома. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что ребенок оставался дома один, пока его родители ходили в магазин. По возращении мать обратила внимание на вялость мальчика. Она дала ему лекарство, но оно не помогло. Состояние ребенка продолжало ухудшаться, поэтому родители вызвали скорую помощь.

Ранее сообщалось, что метадоном отравилась двухлетняя девочка из подмосковного Красногорска. Наркотик дома в открытом доступе оставил ее отец. Экспертиза крови 36-летнего родителя выявила следы марихуаны и других психостимуляторов. Отца пострадавшего ребенка допросили следователи. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.