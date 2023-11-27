Назван порядок эвакуации пассажиров задержанных в Туапсе поездов Пассажиров задержанных поездов из Крыма доставят в Сочи автобусами из Туапсе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиров двух задержанных из-за последствий непогоды поездов из Симферополя и Севастополя доставят из Туапсе в аэропорт Сочи и на железнодорожный вокзал в Адлере автобусами и высадят на специально оборудованных остановках, сообщается в Telеgram-канале «Гранд сервис экспресса». Отмечается, что из-за размыва пути на перегоне Лазаревское — Разъезд Водопадный задерживаются два поезда, остальные поезда в Крым идут по расписанию.

Ориентировочно, через два часа к железнодорожному вокзалу Туапсе для наших пассажиров будут предоставлены автобусы до аэропорта Сочи и до железнодорожного вокзала Адлер, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Лазаревском районе Сочи шторм повредил железнодорожные пути, вследствие чего частично обрушился грунт. В настоящее время более 50 поездов задерживаются. Пассажиров обеспечили едой и водой. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим, последствия удара стихии оперативно устраняются.

Мощный ураган обрушился на Крым и Краснодарский край в минувшее воскресенье, 26 ноября. По данным синоптиков, на побережье городов Анапа, Геленджик и Новороссийск ожидаются волны высотой до восьми метров. В Крыму объявили 27 ноября выходным днем.