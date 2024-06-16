Стало известно, как долго арестанты из СИЗО под Ростовом разрабатывали план ТАСС: захват заложников в СИЗО под Ростовом готовили несколько месяцев

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Арестанты из СИЗО в Ростове-на-Дону готовились к захвату заложников на протяжении нескольких месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным агентства, преступники содержались в разных камерах, однако между ними была связь. Следователи намерены проверить версию о том, что действия нарушителей координировались извне.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что нарушители, захватившие заложников в СИЗО Ростовской области, прямо сейчас пытаются проникнуть в хранилище, где находится боевое оружие сотрудников. В публикации уточняется, что преступники продолжают требовать машину, зеленый коридор и возможность покинуть страну.

До этого Telegram-канал «112» опубликовал видео из СИЗО в Ростовской области. На кадрах видны работники следственного изолятора, которых окружают нарушители.

Канал также сообщил, что трое из террористов, взявших заложников в СИЗО в Ростовской области, хотели взорвать здание Верховного суда КЧР. Как пишет «112», сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт. По информации Baza, злоумышленники были осуждены за участие в ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).